Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 19.03.2022, gegen 13:16 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße, Pirmasens, vor der dortigen Sparkasse ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bisher unbekannter Mann touchierte mit seinem Elektrorollstuhl einen PKW, welcher vor der Sparkasse geparkt war. Der 69-jährige Fahrer des PKW befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Sparkasse. Seine 68-jährige Frau saß auf der Beifahrerseite und konnte beobachten, wie der Mann beim Vorbeifahren mit seinem Elektrorollstuhl den PKW streifte. Als Sie den Mann auf die Beschädigung ansprach gab dieser an, dass er keine Versicherung besitzt und fuhr in Richtung Gärtnerstraße davon. Der Mann konnte nicht mehr festgestellt werden. Beschreibung: älterer Mann, graue lichte Haare, beige kariertes Flanellhemd, graue Hose. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.000,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

