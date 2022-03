Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht am Parkplatz der Festhalle

Pirmasens (ots)

Am 18.03.2022 zwischen 20:00 Uhr und 22:20 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz der Festhalle in der Volksgartenstraße Pirmasens eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der in Längsaufstellung zur Fahrbahn parkende graue Peugeot 208 am linken Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell