Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in der Forstbergstraße

Zweibrücken (ots)

Am 18.03.2022 zwischen 11:30 Uhr und 14:00 Uhr ereignete sich in der Forstbergstraße in Zweibrücken-Rimschweiler eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei streifte der bisher unbekannte Täter mit seinem Fahrzeug beim Befahren der Forstbergstraße in Fahrtrichtung Vogesenstraße den rechten Außenspiegel des am rechten Fahrbahnrand entgegen der Fahrtrichtung parkenden PKW (orangener Citroen C3). Die Schadenshöhe beträgt 300 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de oder der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332-9760 oder per E-Mail per pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

|pips

