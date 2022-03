Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung vor Gaststätte in der Blümelstalstraße

Pirmasens (ots)

Am Samstag um 02:20 Uhr kam es vor einer Gaststätte in der Blümelstalstraße in Pirmasens zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 34-jährigen Mannes. Dieser wurde von vier männlichen Personen niedergeschlagen und am Boden liegend mehrfach getreten. Die Täter entfernten sich anschließend fußläufig in Richtung Bahnhof. Der Geschädigte erlitt blutende Verletzungen im Gesichtsbereich. Bei den Tätern handelt es sich um vier Männer im Alter von 18 bis 30 Jahren. Zeugen oder Hinweisgeber die Angaben zu den Tätern oder der Tag machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

|pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell