Wie die Polizei mitteilt, machte sich der Täter zwischen Samstagnacht und Sonntagabend an einem Objekt in der Kapuzinerstraße zu schaffen. Dort schlug er die Glasscheibe der vergitterten Eingangstür ein. Zudem versuchte der Unbekannte die Tür mit einem Werkzeug aufzubrechen. Die Tür hielt stand und der Einbrecher gelangte nicht in das Innere. Zurück ließ er einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei (Tel. 07351/4770) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen.

Geschäfte, Gaststätten und andere Gewerbe- und Freizeiträume sind nach polizeilicher Erfahrungen immer wieder Ziele von Einbrechern. Da Fenster und Türen meist Schwachstellen eines Gebäudes bilden, stehen sie im Fokus der Einbrecher. Ihnen kann die Arbeit erschwert werden, indem Sicherungen installiert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Biberach und Umgebung ist dieser unter der Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

