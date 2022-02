Polizeipräsidium Ulm

In Biberach hat ein Unbekannter am Wochenende ein Auto aufgebrochen.

Der VW stand auf einem Parkplatz in der Ulmer Straße. Offenbar hat der Autoknacker die Gelegenheit erkannt. Denn im Wagen lag ein Geldbeutel. Wie der Unbekannte das Auto aufgebrochen hat, steht bislang nicht fest. Mit dem Geldbeutel fielen dem Dieb auch Geld, Ausweise und Girokarten in die Hände. Zurück ließ der Täter eine fast leere Getränkedose. Die Polizei in Biberach (Tel. 07351/4470) ermittelt jetzt. Sie sicherte die Spuren und sucht Täter und Beute. Die Ermittler warnen davor, in Autos Wertsachen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

