Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dellmensingen - Kipplaster auf Abwegen - Deutlich betrunken war am Samstagabend ein 53-Jähriger in Dellmensingen mit seinem Kipplaster unterwegs. Dabei verursachte er einen Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 20:15 Uhr war der 53-Jährige auf der Kreisstraße 7522 von Stetten in Richtung Dellmensingen unterwegs. In den Kreisverkehr Höhe Dellmensingen fuhr der Mann deutlich zu schnell ein. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zunächst einen Grünstreifen und dann den Verkehrsteiler an der Ausfahrt in Richtung Donaustetten. Dabei wurde der dortige Wegweiser völlig zerstört. Der 53-Jährige setzte seine Fahrt unbeirrt fort und fuhr die Lange Straße in Dellmensingen weiter, wo er an einer Scheune parkte. Das alles wurde von einem 52-Jährigen Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Die Beamten des Polizeireviers Ulm-West nahmen den Unfall auf und überprüften den Unfallflüchtigen. Dieser wies bei einem Alkoholtest vor Ort einen Wert deutlich über der absoluten Fahruntüchtigkeit auf. Er musste zwei Blutentnahmen erdulden sowie seinen Führerschein an die Polizisten übergeben.

+++++++++++++++++++ (279886) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell