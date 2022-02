Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Drackenstein - Betrunken überschlagen - Betrunken ist am Samstagmittag ein 23-Jähriger in Unterdrackenstein von der Fahrbahn abgekommen.

Ulm (ots)

Gegen 13:40 Uhr befuhr der junge Mann die Kreisstraße 1447 von Unterdrackenstein nach Oberdrackenstein. In der Linkskurve am Ortsausgang von Unterdrackenstein brach das Heck seines Dacia auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts aus. Der 23-Jährige lenkte gegen, was dazu führte, dass er nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Die Streife des Polizeireviers Geislingen stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Unfallfahrer unter Alkohol stand. Er musste eine Blutentnahme erdulden und seinen Führerschein an die Polizisten übergeben. Verletzt wurde er glücklicherweise nicht.

