Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Unfall nach panikartiger Flucht

Ulm (ots)

Gegen 03.40 Uhr verließ ein 19-jähriger Autofahrer mit seiner Beifahrerin panikartig eine Party. Er stieg in sein Auto ohne die Scheiben frei zu machen und fuhr los. An der Einmündung in die Hohkreuzstraße kam er nach links von der Straße ab. Er fuhr über den Gehweg und prallte gegen einen Baum. Obwohl das rechte Vorderrad luftlos war, fuhr er weiter und bog nach links in die Aulendorfer Straße ein. Auf Höhe der Abt-Wittmayer-Straße stellte er das Fahrzeug ab. Anschließend flüchtete das Pärchen in ein Wohnhaus und verständigte die Polizei. Gegenüber den Beamten gab der Fahrer an, dass er die Party aufgrund des aggressiven Verhaltens der Gäste verlassen musste. Der Alkoholtest ergab einen Wert deutlich über 0,5 Promille. Dazu kam noch ein Konsum von Ecstasy auf der Feier. Vermutlich hatte der Mischkonsum der Drogen eine Panikreaktion ausgelöst. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt.

