In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden wiederholt Sachbeschädigungen an Bushaltestellen festgestellt. Unbekannte hatten mit Stahlkugeln auf die Scheiben der Haltestellen geschossen. Die Beamten konnten zwei Geschosse mit einem Durchmesser von 1 cm feststellen. In einem Fall wurde ein Zeuge durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Bei einer Nachschau sah er einen PKW davonfahren. Zum Abschussgerät liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Insgesamt wurden dreizehn Bushaltestellen beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20 000 Euro geschätzt. Die Mehrzahl der Haltestellen befindet sich im Stadtgebiet Heidenheim verteilt. Zudem gingen noch die Scheiben an zwei Örtlichkeiten in Bolheim und Herbrechtingen zu Bruch. Die Polizei Heidenheim (07321-322432) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die Hinweise auf die Täter geben können.

