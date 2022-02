Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Hoher Sachschaden nach Fahrstreifenwechsel - Hoher Sachschaden und vier kaputte Autos sind das Ergebnis eines Fahrstreifenwechsels am Samstagmittag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 14:45 Uhr befuhr der 63-Jährige Unfallverursacher mit seinem Hyundai die Zinglerstraße stadteinwärts. Zwischen Bismarckring und Schillerstraße wechselte er vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah er einen 37-Jährigen, der mit seinem Citroen Spacetourer rechts neben ihm fuhr. Er touchierte ihn. Dadurch wurde der Citroen nach rechts abgewiesen und krachte dort zunächst in einen ordnungsgemäß geparkten Seat sowie anschließend noch in einen Golf. Der Golf wurde zudem noch auf den vor ihm geparkten Toyota aufgeschoben. An allen beteiligten Fahrzeugen, mit Ausnahme des Verursacherfahrzeugs, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt über 30.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf.

