POL-UL: (UL) Obermarchtal - Unfallverursacher flüchtet - Nachdem er beim Überholen einen Unfall verursachte ist am Samstagnachmittag ein Mercedes Fahrer geflüchtet.

Gegen 17:15 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Mercedes die Bundesstraße 311 zwischen Datthausen und Obermarchtal. Auf dem zweispurigen Streckenabschnitt befuhr er den rechten Fahrstreifen. Kurz bevor die Fahrbahn in Richtung Obermarchtal wieder einspurig wird, wurde er von einem silbernen Mercedes GLE überholt. Dieser scherte so knapp vor dem 25-Jährigen ein, dass er nach rechts ausweichen musste. Dabei streifte er die Leitplanke. Der GLE Fahrer flüchtete anschließend. In Oberdischingen verlor der 25-Jährige ihn aus den Augen. Der Unfallfahrer wird als älterer Mann mit kurzen grauen Haaren und Brillenträger beschrieben. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Unfall auf und sucht Zeugen (Tel. 07391/588-0).

