POL-UL: (UL) Ulm - Polizisten beleidigt und getreten - Zwei bislang Unbekannte haben am Samstagabend in der Ulmer Innenstadt Polizisten zunächst beleidigt und dann getreten.

Gegen 21:20 Uhr waren die Beamten des Polizeireviers Ulm-Mitte wegen einem anderen Einsatz am Albert-Einstein-Platz zugange. Eine Gruppe südländisch aussehender Jugendlicher hielt sich an einem abgestellten Streifenwagen auf und skandierte laut hörbar mehrmals üble Beleidigungen gegenüber den Beamten. Der Rädelsführer der Truppe beleidigte daraufhin einen 40-Jährigen Beamten persönlich und belegte alle Polizisten pauschal mit einem vulgären Ausdruck. Er sollte deshalb kontrolliert werden. Dagegen widersetzte er sich und griff den Polizisten an. Dieser setzte Pfefferspray ein, woraufhin der Aggressor flüchtete. Der Beamte nahm die Verfolgung auf, wurde jedoch von einem weiteren Schläger aus der Gruppe von hinten in den Rücken getreten und kam zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. In dem Tumult gelang es beiden Tätern zu flüchten. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) nahm die Anzeige auf und sucht Zeugen, die Hinweise auf die beiden jugendlichen Schläger geben können.

