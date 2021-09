PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Atemwegsreizungen durch unbekannte Substanz an Gymnasium Eltville +++

Bad Schwalbach (ots)

Am Freitagvormittag kam es am Gymnasium Eltville zu einem unklaren Stoffaustritt infolgedessen eine Reinigungskraft und eine steigende Anzahl von Schülerinnen und Schülern über Atemwegsreizungen klagten. Aufgrund dessen wurden starke Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei entsandt. Bei Eintreffen der Rettungsdienste war das Schulgebäude, in dem sich zu diesem Zeitpunkt etwa 850 Personen befanden, schon weitestgehend evakuiert. Insgesamt wurden zwölf Schüler ambulant versorgt. Sieben Schüler, die Reinigungskraft und zwei Einsatzkräfte wurden leicht verletzt und ebenfalls in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Durch die Feuerwehr wurde das Gebäude unter Atemschutz erkundet. Nach ausreichender Lüftung konnte das Gebäude um 12:40 Uhr wieder gefahrlos betreten werden. Die Ermittlungen zur Ursache des Schadenereignisses dauern an. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Eltville unter der Telefonnummer 06123 / 9090-0 in Verbindung zu setzen.

gef. Boll, PHK und KvD-V

