POL-PDPS: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots) - Am Samstag um 02:20 Uhr kam es vor einer Gaststätte in der Blümelstalstraße in Pirmasens zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 34-jährigen Mannes. Dieser wurde von vier männlichen Personen niedergeschlagen und am Boden liegend mehrfach getreten. Die Täter entfernten sich anschließend fußläufig in Richtung Bahnhof. Der Geschädigte ...

mehr