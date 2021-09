Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Frankenthal (ots)

In der Nacht vom 17.09.2021, 21:00 Uhr bis 18.09.2021, 00:30 Uhr wurde in der Franz-Nissl-Straße in 67227 Frankenthal das Kleinkraftrad des Geschädigte, ein grauer Roller der Marke Taiwan Golden Bee, vor dem Wohnanwesen entwendet. Der Schaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

