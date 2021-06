Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Transporter in Zerrenthin aufgebrochen

Pasewalk (ots)

In Zerrenthin wurde in der Nacht von gestern zu heute (28./29. Juni 2021) ein Firmentransporter aufgebrochen. Die unbekannten Täter brachen das Fahrzeug, welches in der Dorfstraße abgestellt wurde, im Zeitraum zwischen 19.30 und 06.05 Uhr gewaltsam auf und entwendeten ein Kupferrohr und diverse elektronische Werkzeuge im Gesamtwert von über 8.000 Euro. Zudem entstand am Transporter ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort, um Spuren zu sichern und die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufzunehmen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973-2200, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Aus präventiven Gründen rät die Polizei:

- Lassen Sie Ihr Werkzeug nicht im Fahrzeug liegen. Ist das Auto für einen längeren Zeitraum abgestellt, so sollten alle Wertgegenstände mitgenommen werden. - Wenn möglich, sollten Fahrzeuge nicht am Straßenrand, sondern auf Privatgelände abgestellt werden. Sofern dies machbar ist, ist das Abstellen der Autos auf umfriedeten Firmengeländen oder in abschließbaren Garagen ratsam. - Wenn Sie Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen, notieren Sie sich das Kennzeichen und informieren Sie anschließend die Polizei. - Neben der Ausstattung des Fahrzeugs mit einer KFZ-Alarmanlage kann man außerdem das Fahrzeug und auch das Werkzeug zusätzlich mit einer sogenannten künstlichen DNA ausstatten - machen Sie dies auch nach außen hin sichtbar. - Schlüssel sollten nie unbeaufsichtigt bleiben. - Schließen Sie immer alle Fenster und Türen des Fahrzeugs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell