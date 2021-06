Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Begrüßung der Unterstützungskräfte des Bäderdienstes im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Heringsdorf / Ueckermünde / Lubmin (ots)

Bereits am 04.06.2021 hat der Minister für Inneres und Europa, Herr Torsten Renz, die Bäderdienstsaison in Mecklenburg-Vorpommern offiziell eröffnet. In diesem Zusammenhang wurden durch die Polizeiinspektion Anklam sukzessive zusätzliche Kräfte zur Verstärkung der Präsenz in den Tourismusregionen eingesetzt.

Heute, am 24.06.2021, hat der Leiter der Polizeiinspektion Anklam, Leitender Polizeidirektor Gunnar Mächler, weitere Unterstützungskräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V in Heringsdorf zum diesjährigen Bäderdienst begrüßt. Diese 20 Polizisten werden ihren Dienst bis zum 14.09.2021 auf der Insel Usedom (16 Beamte) und in der Haffregion (vier Beamte) verrichten. Im Bereich des Greifswalder Boddens mit dem Seebad Lubmin werden täglich zwei zusätzliche Beamte des Polizeihauptreviers Greifswald im Einsatz sein.

Bereits seit 1992 gibt es in Mecklenburg-Vorpommern den Bäderdienst der Polizei. Hierbei geht es in erster Linie darum, allen Besuchern unseres Bundeslandes den Aufenthalt so sicher wie möglich zu machen. Dafür werden während der Tourismussaison einige Dienststellen personell verstärkt. Zu den Aufgaben der "Bäderpolizei" gehören u. a. die polizeiliche Begleitung von Veranstaltungen, die Suche nach Vermissten, die Verkehrsregelung und die Unfallaufnahme in den Tourismusregionen. Unter Beachtung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln wird hierbei auch großen Wert auf den direkten Kontakt zu den Bürgern gelegt, weil so ein noch besseres Gespür für die Lage bekommen werden kann und weil ein persönliches Gespräch zwischendurch einfach dazugehört.

Auch in diesem Jahr wird die Polizei und damit auch der Bäderdienst ein besonderes Augenmerk auf die Bekämpfung der Diebstahlskriminalität legen. Wurden in den vergangenen Jahren auf der Insel Usedom immer häufiger Fahrräder und Fahrradträger gestohlen, so konnte im letzten Jahr ein deutlicher Rückgang verzeichnet werden. Wie auch in anderen Deliktsbereichen ist davon auszugehen, dass sich die geringere Anzahl an Urlaubern, verstärkte Kontrollen sowie Ausgangsbeschränkungen positiv auf die Kriminalität auswirkten. Mit der derzeit steigenden Anzahl an Fahrradtouristen ist auf der Insel Usedom auch wieder ein Anstieg von Fahrraddiebstählen zu verzeichnen, weshalb die Polizei lageangepasst zusätzliche Maßnahmen getroffen hat und treffen wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell