Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Widerstand geleistet

Frankenthal (Pfalz) (ots)

In den frühen Morgenstunden des 18.09.2021, gegen 00:30 Uhr kam es an der Kreuzung Berliner Straße / Peter-Rosegger-Straße in 67227 Frankenthal zu einem Verkehrsunfall. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei der 26-jährigen Unfallverursacherin Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,18 Promille. Aufgrund dieses Ergebnisses sollte der Verursacherin eine angeordnete Blutprobe entnommen werden, woraufhin ihr die Mitnahme zur Dienststelle erklärt wurde. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme zeigte sich die 26-jährige Frau zunehmend, auch körperlich, aggressiver gegenüber den eingesetzten Beamten. Als sie aus Eigensicherungsgründen gefesselt werden sollte, begann sie wild um sich zu schlagen, sodass sie zu Boden gebracht werden musste. Im Rahmen dessen trat die 26-jährige Frau gezielt nach den eingesetzten Beamten und Biss einer Beamtin in den Unterarm. Gegen die junge Frau wird nun u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt. Immer wieder werden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

