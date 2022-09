Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Illegale Müllentsorgung im Wald - Polizei bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt

Nach der illegalen Ablagerung von mehreren Säcken mit mutmaßlich Asbest enthaltenden Eternitplatten im Wald zwischen Speckswinkel und Hatzbach ermittelt die Polizei, sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise auf die mögliche Herkunft des Mülls.

Die illegale Müllentsorgung an zwei Stellen im Wald im Flurstück "In den untersten Dorfteilen" zwischen Speckswinkel und Hatzbach muss bereits vor dem 26. August, erfolgt sein. Nach den ersten Ermittlungen gehören die Entsorgungen vermutlich nicht zusammen. Die Polizei konnte die Herkunft des abgelagerten Haus- und Bauschutts an einem der Ablageorte ermitteln. Die Ermittlungen zu dem anderen Haufen mit den Eternitplatten dauert noch an und ergab bislang keine Hinweise auf den ursprünglichen Eigentümer, der nicht gleichzeitig der Entsorger im Wald gewesen sein muss. Wer erkennt auf dem Bild (siehe www.polizeipresse.de) "seinen" Abfall wieder? Wo fanden in zurückliegender Zeit Fassadenarbeiten mit der Beseitigung derartiger Platten statt? Wer hat im Wald Fahrzeuge wie z. B. Pritschenwagen oder Kleintransporter oder Kastenwagen gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

