POL-UL: (UL) Illerrieden - Auto missachtet Vorfahrt

Am Mittwoch erlitt ein Radler in Illerrieden Verletzungen.

Kurz nach 13 Uhr fuhr ein 86-Jähriger mit seinem Mitsubishi auf der Max-Eyth-Straße. Beim Abbiegen nach rechts in die Vöhringer Straße, stieß er mit einem von rechts kommenden 43-Jährigen Radler zusammen. Dieser fiel auf die Motorhaube des Autos und wurde anschließend auf die Straße geworfen. Dabei erlitt der Radler ohne Helm leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden am Mitsubishi auf etwa 2.000 Euro. Ein Abschlepper lud das Fahrzeug auf. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07392/9630-320 zu melden.

In Baden-Württemberg zählen die Unfallursachen Vorfahrt und Vorrang in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen. Die Ursachen für diese Unfälle sind vielfältig. Oft könnten sie jedoch vermieden werden. Seien Sie konzentriert im Straßenverkehr und lassen Sie sich nicht ablenken. Im Zweifel: Fuß vom Gas und warten.

+++++++ 1272015

