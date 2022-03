Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Samstag, den 19.03.2022

Peine (ots)

Pkw-Diebstähle

In der Zeit von Donnerstag, den 17.03.2022, 21:30 Uhr, bis Freitag, 18.03.2022, 06:10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter auf unbekannte Weise in der Südstraße in Groß Lafferde einen schwarzen drei Jahre alten Audi Q5. Der Wagen war auf dem Grundstück ordnungsgemäß und verschlossen abgestellt und hatte einen Wert von über 50.000,- Euro. Fahndungsmaßnahmen wurden sofort eingeleitet.

In fast gleichem Zeitraum (Do., 17.03.2022, 20:30 Uhr bis Fr., 18.03.2022, 07:45 Uhr) verschwand ein vierjähriger grauer Audi A 4 in Solschen im Feldkamp, der vom 22 Jahre alten Halter auf dem frei zugänglichen Grundstück vor der Garage verschlossen abgestellt worden war. Die Schadenshöhe betrug hier 27500 EUR.

Zeugen, die etwas über verdächtige Personen oder Fahrzeuge auch im Vorfeld sagen können, sollten sich bei der Polizei in Peine unter Tel. 05171-9990 melden.

Sachbeschädigungen an Kfz

1. Peine: Zur Zeit unbekannte(r) Täter zerkratzten den vor dem Haus abgestellten schwarzen Audi A 6 eines 35-jährigen Peiners. Tatzeitraum: Do., 17.03.2022, 10:30 Uhr bis Fr., 18.03.2022, 10:00 Uhr. Ereignisort: 31224 Peine, Ernst-Reuter-Straße. Schadenshöhe: 1000,- EUR.

2. Gadenstedt: In der Ostertorstraße wurde von Unbekannten ein schwarzer Audi A 4 zerkratzt, der von einem 29-jährigen Pkw-Halter auf der Straße im Zeitraum von Montag, den 07.03.2022, 15:00 Uhr, bis Freitag, 18.03.2022, 14:56 Uhr, abgestellt worden war. Hier entstand ein Schaden von ca. 1000,- EUR.

Fahren ohne Fahrerlaubnis u.a.

In Oelerse, Am Damm, kontrollierte die Polizei einen 32-jährigen Edemissener, der mit seinem Kleinkraftrad unterwegs war. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin bestand kein Versicherungsschutz für das KKR. Die angebrachten, abgelaufenen Versicherungskennzeichen waren niemals für das geführte KKR zugewiesen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Trunkenheit im Verkehr

Ein 29-jähriger aus Ilsede fuhr einen E-Scooter in der Peiner Straße in Stederdorf, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei einer Polizeikontrolle am Freitag, den 18.03.2022 um 23:27 Uhr ergab ein Alkoholtest einen Wert von 2,13 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell