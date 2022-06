Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rollerfahrer hat Drogen in der Unterhose

Am Donnerstag zog die Polizei einen betrunkenen Zweiradfahrer unter Drogen in Ulm aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Kurz vor 1.30 Uhr war ein 35-Jähriger mit einem elektronisch angetriebenen Roller in der Haßlerstraße unterwegs. Dort kontrollierte ihn die Polizei und hatte schnell den Verdacht, dass der Mann Alkohol getrunken haben könnte. Ein Test bestätigte, dass er zu viel intus hatte. Im Gespräch übergab er der Polizei dann eine Kleinstmenge Marihuana aus seiner Hosentasche. Die anschließende Durchsuchung seiner Person mussten die Beamten auf dem Polizeirevier fortsetzen, weil sich der 35-Jährige nicht einverstanden zeigte und versuchte diese zu erschweren. Damit wollte der Rollerfahrer wohl verhindern, dass die Polizei seine knapp neun Gramm Marihuana in der Unterhose und knapp ein Gramm Kokain in seinem Geldbeutel findet. Ein weiterer Test ergab zudem, dass der Mann Drogen genommen hatte. Die Ermittler nahmen ihn mit ins Krankenhaus, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Auf den 35-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Auch der von E-Scootern! Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätzt. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle des Verkehrsmittels sowie körperliche und geistige Fitness! Deshalb kontrolliert die Polizei den Verkehr rund um die Uhr. Zur Sicherheit aller.

