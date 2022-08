Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallverursacher gesucht

Meschede (ots)

Am Samstag gegen 21:15 Uhr befuhr ein 23-jähriger Arnsberger den Dünnefeldweg und beabsichtigte an der Kreuzung zur B 55 nach rechts in Richtung Innenstadt abzubiegen. Ein aus der Straße Lanfertsweg kommender PKW beabsichtigte ebenfalls auf die B 55 in Richtung Innenstadt abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach dem Unfall entfernte sich der Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit von der Unfallstelle. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen 1er BMW mit HSK-Kennzeichen gehandelt haben. Das Fahrzeug war mit mehreren männlichen Personen besetzt. Der Beifahrer ließ den Arm aus dem Fenster hängen und trug ein weißes T-Shirt. Der Arnsberger und sein Beifahrer blieben unverletzt. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

