POL-HSK: Unfall mit Reh

Winterberg (ots) - Am Samstag, 27.08.2022 um 09:15 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in 2 Häuser einer Ferienanlage in Winterberg gemeldet. Die Häuser werden aktuell durch eine Fachfirma renoviert. Unbekannte Täter hebelten an zwei Häusern die Eingangstüren auf. Aus den beiden Häusern entwendeten sie Elektrowerkzeuge und Maschinen im Wert von ca. 7000 Euro. (Her.) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

