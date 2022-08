POL-HSK: Einbruch in Häuser einer Ferienanlage in Winterberg

Marsberg (ots) - Im Zeitraum vom 23.07.2022 bis 27.08.2022 drangen unbekannte Täter in ein ungenutztes Gebäude der LWL-Klinik in Marsberg ein. Hierzu schlugen sie ein Oberlichtfenster ein, gelangten so in das Gebäude und durchsuchten Schubladen und Schränke in mehreren Räumen. Angaben zu Diebesgut können nicht gemacht werden. (Her.) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis ...

