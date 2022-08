POL-HSK: Alkoholisierter Fahrradfahrer gestürzt

Meschede-Freienohl (ots) - Ein 60-jähriger Pedelec-Fahrer aus Gelsenkirchen befuhr am Freitag, 26.08.2022 um 17:55 Uhr, in einer Gruppe von 4 Radfahrern den Ruhrtalradweg in Meschede-Freienohl. In Höhe der Straße "Im Langel" übersah er offensichtlich einen rot-weißen Poller auf dem Radweg. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen am linken Arm und im Gesicht zu. Er wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. (Her.) Rückfragen von ...

