Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfälle im Bike Park Gellinghausen

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg

Gestern verletzten sich zwei Fahrradfahrer im Bike Park Gellinghausen bei Unfällen schwer. Gegen 14:00 Uhr stürzte ein 56-jähriger Mann aus Winningen auf der Strecke. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen war die Unfallursache ein Fahrfehler des Mannes. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Etwas später, gegen 14:45 Uhr, kam auf derselben Strecke ein 46-jähriger Mann aus Belgien mit seinem Fahrrad zu Fall. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Auch in diesem Fall wird als Unfallursache ein Fahrfehler angenommen.

