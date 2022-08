POL-HSK: Unfall im Bike Park

Meschede (ots) - Am Freitag gegen 17:25 Uhr kam es zu einem Unfall in der Beringhauser Straße. Eine 57-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Straße in Richtung Innenstadt, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Rad verlor und stürzte. Die Meschederin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Laura Burmann Telefon: 0291 / 90 20 - 1142 E-Mail: ...

