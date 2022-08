Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede

Gestern gegen 17:35 Uhr wollten die Beamten einer Polizeistreife einen mit zwei Personen besetzten, roten Motorroller in Meschede-Enste kontrollieren. Der Rollerfahrer reagierte nicht auf das Anhaltezeichen der Polizei und fuhr über mehrere Straßen im Industriegebiet Enste, um den Streifenwagen abzuschütteln. Im Bereich Schneidweg missachtete er die Vorfahrt eines Autos. Der Autofahrer musste stark abbremsen, um nicht mit dem Roller zusammen zu stoßen. Kurze Zeit später fuhr der Roller auf einen Hof und dort auf einem schmalen Fußweg. Der Streifenwagen konnte nicht folgen. Die Polizisten konnten jedoch das Versicherungskennzeichen des Rollers ablesen. Es stellte sich heraus, dass das Kennzeichen gestern oder Sonntag durch unbekannte Täter von einem anderen Roller gestohlen wurde. Die Besitzerin dieses Rollers hatte ihr Gefährt am Sonntagnachmittag an der Mariengrundschule abgestellt. Gestern Morgen hatte sie den Roller vor dem Städtischen Gymnasium geparkt. An einem der beiden Orte muss das Kennzeichen gestohlen worden sein. Der Sozius des geflüchteten Rollers war etwa 15-18 Jahre alt, schlank und hatte eine blaue Jogginghose mit weißen Streifen und einen weißen Pullover an. Er trug einen dunklen Helm. Der Fahrer war 15-18 Jahre alt und trug ebenfalls einen dunklen Helm. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

