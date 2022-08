Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kunstwerk durch Vandalen beschädigt

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche wurde ein durch Firmlinge der Kirchengemeinde Brilon geschaffenes Kunstwerk durch unbekannte Täter beschädigt. Die Firmlinge hatten zusammen mit dem Caritasverband im Mai eine Parkbank gebaut. Die Bank wurde mit verschiedenen Inschriften und Bildern versehen, die zu mehr Toleranz und Frieden aufrufen sollen. Die Bank wurde anschließend auf dem Friedhof in Brilon an der Altenbürener Straße aufgestellt. Im Tatzeitraum verunstalteten die Täter die Bank mit schwarzer Farbe und machten die Bilder und Botschaften damit unkenntlich. Die Kriminalpolizei in Brilon hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200

