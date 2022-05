Polizeipräsidium Ravensburg

Ostrach

Polizei sucht nach gefährlichem Überholvorgang Zeugen

Trotz Gegenverkehrs und ohne die gesamte Strecke überblicken zu können hat am Donnerstag gegen 14.45 Uhr der bislang unbekannte Fahrer eines BMW X3 auf der L 286 zwischen Krauchenwies und Ostrach eine Kolonne mehrerer Fahrzeuge überholt. Ein entgegenkommender Motorradfahrer musste dem BMW in einer langgezogenen Kurve bei Bernweiler auf den Grünstreifen ausweichen und schaffte es, sein Zweirad trotz Kollision mit einem Leitpfosten ohne Sturz in einer Wiese anzuhalten. An der Ducati entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Fahrer eines Mini, welcher hinter dem Motorrad gefahren war, musste ebenfalls eine Vollbremsung einleiten, um einen frontalen Zusammenstoß mit dem BMW zu verhindern. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Überholvorgangs unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise auf den BMW X3 in der Farbe gold/braun und dessen Fahrer.

Sauldorf

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 13.45 Uhr auf der B 313 zwischen Meßkirch und Krumbach ereignet hat. Nach derzeitigem Sachstand hat der 53-jährige Radler beim Auffahren auf eine Linkabbiegespur in Richtung Bichtlingen übersehen, dass ein VW im Begriff war, ihn zu überholen. In der Folge erfasste der VW den Radfahrer mit höherer Geschwindigkeit. Bei der Kollision zog sich der 53-Jährige schwere Verletzungen zu, er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Insassen des VW blieben unverletzt, der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro beziffert.

Stetten am kalten Markt

20-Jähriger mit Glück nicht vom Zug erfasst

Großes Glück hatte ein 20-Jähriger, der sich am Freitag gegen 6 Uhr zwischen Stetten am kalten Markt und Storzingen im Bereich der Gleise befunden hatte. Ein Lokführer verständigte die Rettungskräfte, da er nicht ausschließen konnte, dass er den 20-Jährigen mit dem Zug erfasst hat. Bei einer Überprüfung durch Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnte der junge Mann unverletzt mit einer leichten Unterkühlung neben den Bahngleisen sitzend aufgefunden werden. Er hatte demnach einen leeren Handy-Akku und sein letztes Geld für Zigaretten ausgegeben, weshalb er sich zu Fuß von Albstadt nach Balingen aufmachen wollte. Um sich zu orientieren, entschied er sich dazu, an den Gleisen entlang zu laufen. Der 20-Jährige hatte sich jedoch in die falsche Richtung nach Storzingen auf den Weg gemacht. Entgegen der ersten Vermutung war junge Mann nicht alkoholisiert, sodass er von den Beamten nochmals eindringlich auf die Gefahren im Gleisbereich hingewiesen wurde. Nachdem er sein Handy auf dem Polizeirevier aufgeladen hatte, konnte er einen Bekannten verständigen und seinen Nachhauseweg sicher antreten. Der 20-Jährige gelangt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr zur Anzeige.

Bad Saulgau

Betrunken in Gegenverkehr gekracht

Die Alkoholisierung eines Autofahrers war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und mehreren beteiligten Fahrzeugen am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 32. Der alkoholisierte 46-Jährige war mit seinem BMW-X5 in Richtung Bad Saulgau unterwegs, als er im Bereich der Galgensteige nach links auf die zweispurige Gegenfahrbahn geriet. Der Wagen streifte den BMW eines 49-Jährigen, der auf der linken Fahrspur entgegenkam. Während der Fahrer des 1er BMW ins Schleudern geriet und quer auf der Straße zum Stehen kam, durchfuhr der Unfallverursacher ein Gebüsch neben der Fahrbahn und stoppte in einem angrenzenden Feld. Der 49-Jährige erlitt beim Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 46-jährige Unfallverursacher, bei dem eine Atemalkoholmessung weit über zwei Promille anzeigte, erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Er musste neben dem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben und muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Bei dem Unfall entstand an den beiden BMW insgesamt etwa 25.000 Euro Sachschaden. Zwei weitere Fahrzeuge, ein Skoda und ein VW, wurden durch umherfliegende Trümmerteile eher leicht beschädigt. Der Sachschaden an der Fahrbahn sowie der Flurschaden können aktuell noch nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften im Einsatz war, musste die Fahrbahn in Richtung Herbertingen bis etwa 21.30 Uhr gesperrt werden.

Sigmaringendorf

Auseinandersetzung - Beteiligte unkooperativ

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Donnerstag gegen 17.15 Uhr im Bereich Baumgartenweg ermittelt die Polizei. Ein Zeuge war auf den handfesten Streit aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Die mutmaßlich Beteiligten verhielten sich gegenüber den Einsatzkräften vollkommen unkooperativ. Ein 28-Jähriger, der angab, von mehreren Unbekannten geschlagen worden zu sein, trat hochaggressiv auf und versuchte auf einen Polizisten loszugehen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen. Darüber hinaus leiteten die Polizeibeamten Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und auch wegen Sachbeschädigung ein, da ein Unbekannter offenbar während der Auseinandersetzung einen Pkw mit einem Tritt beschädigt hatte. Personen, die Zeugen des Vorfalls wurden oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Geschehnissen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 mit der Polizei Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

