Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelecfahrer

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 05.02.2022, 12:15 Uhr, ereignet sich im Bereich des Kreisverkehrs Annenheider Allee / Niedersachsendamm / A 28, Delmenhorst, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 72 Jahre alter Delmenhorster Pedelec-Fahrer leicht verletzt wird. Ein 57 Jahre alter PKW-Führer aus Bremen befährt mit einem PKW Fiat die Annenheider Allee in Richtung Niedersachsendamm und hält vor dem Einfahren in den dortigen Kreisverkehr zunächst an. Beim Anfahren kommt es dann zu einem Zusammenstoß mit dem von rechts herannahenden Pedelec-Fahrer. Dadurch kommt der 72-Jährige zu Fall und er wird anschließend leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 1650,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell