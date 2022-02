Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst: Stadtgebiet Delmenhorst: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Pedelec-Fahrer u.a.

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Pedelec-Fahrer:

Am Freitag, 04.02.2022, 11:45 Uhr, beabsichtigt eine 53 Jahre alte Delmenhorster PKW-Führerin aus einer Grundstücksausfahrt in die Langenwischstraße, Delmenhorst, einzufahren. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einem von links herannahendem, auf dem Radweg in Richtung Bremer Straße fahrenden, 69 Jahre alten Delmenhorster Pedelec-Fahrer. Durch den Zusammenstoß kommt der 69-Jährige zu Fall und zieht sich schwere Verletzungen ( keine Lebensgefahr ) zu. Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 1100,- Euro.

Verkehrsunfall, Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Am Freitag, 04.02.2022, 14:15 Uhr, beabsichtigt ein 26 Jahre alter Delmenhorster mit einem PKW vom Fahrbahnrand in die Stedinger Straße, Delmenhorst, einzufahren. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einem auf der Stedinger Straße stadteinwärts fahrenden Linienbus. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellt sich heraus, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wird eingeleitet und die Weiterfahrt wird untersagt. Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 4000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell