Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut Verkehrsschilder aufgefunden

Jena (ots)

Wie ein Zeuge am Montagvormittag mitteilte, entdeckte dieser in einer Wohnung in der Leipziger Straße mehrere Verkehrsschilder. Der Verdacht, dass diese aus Diebstahlshandlungen stammen, lag nahe. Die eingesetzten Beamten hielten mit dem Bewohner Rücksprache. Hierbei räumte er die Diebstahlshandlungen ein. Die Verkehrs-/ und Hinweisschilder wurden sichergestellt und eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen.

