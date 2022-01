Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Katalysator herausgetrennt

Jena (ots)

Wie ein 76-jähriger Halter eines Pkw Opel am Montag feststellen musste, entfernten Unbekannte im Zeitraum vom 17. Januar bis zum gestrigen Montag den Katalysator des Fahrzeugs. Augenscheinlich mit einem Schneidgerät machten sich der oder die Täter am Fahrzeug, welches in der Bertolt-Brecht-Straße abgeparkt war, zu schaffen.

Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei Jena unter 03641 - 810.

