POL-PPTR: Nach mehr als vier Jahrzehnten in den Ruhestand

Polizeihauptkommissar Jürgen Lehnertz von der Polizeiinspektion Schweich trat nach über 42 Dienstjahren bei der Polizei in den Ruhestand. Polizeipräsident Friedel Durben verabschiedete den Beamten im Rahmen einer Feierstunde am Mittwoch, 13. April, im Polizeipräsidium. Am 1. August 1979 begann Lehnertz seine polizeiliche Laufbahn bei der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz. Nach seiner Ausbildung und einer Verwendung beim Polizeipräsidium Mainz wurde der Beamte am 18.11.1991 in den Bereich des Polizeipräsidiums Trier versetzt. Im Anschluss an die Ausbildung zum gehobenen Polizeivollzugsdienst folgten Verwendungen bei den Polizeiinspektionen in Trier, Bitburg und schließlich in Schweich, wo der zuletzt als Dienstgruppenleiter eingesetzt war. Polizeipräsident Friedel Durben danke Polizeihauptkommissar Jürgen Lehnertz für sein langjähriges Engagement und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute. Dem schlossen sich Personalvertreter an.

