Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Unfall flüchtig

Apolda (ots)

In der Utenbacher Straße in Apolda kam es am 23.11.2021, gegen 11:00 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein männlicher Fahrer im Kleintransporter Mercedes mit auswärtigem Kennzeichen hatte um diese Zeit beim Ausparken einen Pkw Toyota der 37jährigen Geschädigten gestreift und sich im Anschluss pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

