Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeihauptkommissare in den Ruhestand verabschiedet

Trier / Schweich (ots)

Polizeipräsident Friedel Durben verabschiedete die Polizeihauptkommissare Thomas Lohrig von der Polizeiinspektion Trier und Friedhelm Selzer von der Polizeiinspektion Bitburg im Rahmen einer Feierstunde am 31. März in den Ruhestand. Polizeihauptkommissar Thomas Lohrig begann seine polizeiliche Laufbahn am 4. August 1980 beim damaligen Bundesgrenzschutzbevor er am 4. Mai 1992 zur Polizei nach Rheinland-Pfalz versetzt wurde. Hier verrichtete er zunächst Dienst bei der Bereitschaftspolizei und bei den Polizeidienststellen in Maxdorf und Frankenthal bevor er 1994 zur Polizeiinspektion Trier versetzt wurde. Bei dieser Dienststelle war er zuletzt als Dienstgruppenleiter eingesetzt. Im Nebenamt war Lohrig als stellvertretender Einheitsführer der der mobilen Einsatztruppe des Polizeipräsidiums Trier eingesetzt, die hauptsächlich bei größeren Einsätzen eingesetzt wird. Polizeihauptkommissar Friedhelm Selzer trat am 2. Oktober 1989 in den Dienst der hessischen Bereitschaftspolizei ein bevor er am 1. Februar 2014 zur rheinland-pfälzischen Polizei versetzt wurde. Hier verrichtete er zunächst Dienst im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz. Am 6. Mai 2019 wurde Polizeihauptkommissar Selzer zur Polizeiinspektion Schweich versetzt. Seit dem 7. Oktober 2020 war er als Sachbearbeiter im Wechselschichtdienst der Polizeiinspektion Schweich eingesetzt. Polizeipräsident Friedel Durben dankte den Beamten für ihr langjähriges Engagement und wünschte Ihnen für die Zukunft alles Gute. Dem schlossen sich Personalvertreter und Vorgesetzte an.

