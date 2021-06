Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bad Dürkheim (ots)

Am 05.06.2021 gegen 02:40 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein weißes Klebeband über die Fahrbahn der B 37, in Höhe der Ausfahrt des Mercure-Hotels in Bad Dürkheim, gespannt. Aufgrund der Tatsache, dass es sich um mehrere Lagen Klebeband handelte, die in einer Höhe von ca. 1,50m befestigt waren, hätten sich hierdurch Zweiradfahrer erheblich verletzten können. Durch Zeugen konnten zwei Jugendliche beobachtet werden, welche mit Rucksack und Fahrrad in Richtung Salinarium flüchteten. Drei weitere Jugendliche hätten wenige Minuten später das Klebeband von der Fahrbahn entfernt und es zusammengeknüllt auf dem Grünstreifen abgelegt. Weiter Angaben zu den Jugendlichen sind nicht bekannt. Das Klebeband wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Eventuelle weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

