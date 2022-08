POL-HSK: Motorradunfall

Hochsauerlandkreis (ots) - Olsberg: Im Zeitraum zwischen Freitag 17 Uhr und Samstag 18:20 Uhr versuchten Unbekannte in eine Wohnung in der Hauptstraße einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch die Tür zu öffnen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Laura Burmann Telefon: 0291 / 90 20 - 1142 E-Mail: ...

