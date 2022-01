Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei Schortens sucht den Eigentümer eines hochwertigen Herrenfahrrades der Marke BÖTTCHER

Schortens (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen sucht die Polizei Schortens den Eigentümer eines hochwertigen Herrenfahrrades der Marke Böttcher, welches mintgrün und mit hochwertigen Komponenten ausgestattet war.

Das Fahrrad ist Mitte 2021 in Schortens aufgefunden worden. Die weiteren Umstände des Verbleibs können nicht abschließend geklärt werden, so dass sich die Polizei an die Bevölkerung wendet:

Eigentümer eines solchen Fahrrades werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461 98493-0 in Verbindung zu setzen.

