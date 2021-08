Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Aufmerksame Zeugen klärten Unfallfluchten auf

Kreis Euskirchen (ots)

Am Donnerstag kam es in Weilerswist-Metternich sowie in Euskirchen-Flamersheim zu Unfällen mit Fahrerflucht.

In Weilerswist beobachteten mehrere Zeugen wie ein grauer Mercedes in der Meckenheimer Straße in ein parkendes Auto fuhr. Ein Zeuge merkte sich das Nummernschild.

In Euskirchen wurde durch einen 59-Jährigen Zeugen beobachtet wie ein Sattelzug in der Mönchstraße eine Hauswand beschädigte. Der Fahrer des Sattelzuges wurde durch den Zeugen aufgehalten und konnte so gestellt werden.

Gegen beide Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

