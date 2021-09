Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostablkreis - Unfall mit zwei leichtverletzten Personen in Iggingen

Aalen (ots)

Iggingen - Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personen

Am Mittwoch gegen 16:58 Uhr befuhr ein 26 Jahre alter Mann mit seinem MAN-LKW die L1157 in Richtung Iggingen. In einer dortigen Rechtskurve kam er auf der regennassen Fahrbahn teilweise auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender PKW Opel Corsa wurde von diesem erfasst und kam im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein nachfolgender Renault Megane seinerseits wich ebenfalls nach rechts auf den Grünstreifen aus und landete ebenfalls im Straßengraben. Hierbei kollidierte er noch mit dem Opel. Bei dem Unfall wurden der Fahrer des Opels und der LKW-Fahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Straße musste zur Unfallaufnahme und Bergung für ca. 2 Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell