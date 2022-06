Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Ohne Führerschein unterwegs...

Koblenz (ots)

Während einer Streifenfahrt stellte die Besatzung am Samstag, 18.06.2022 um 16:30 Uhr in der Aachener Straße, hier in Koblenz einen Transporter fest, in dem der Fahrer nicht angeschnallt war. Bei der anschließenden Kontrolle blieb es jedoch nicht bei dem fehlenden Sicherheitsgurt. Der Fahrer, ein 48-jähriger Mann aus Ochtendung, konnte keinen Führerschein vorzeigen, da er nicht im Besitz eines solchen ist. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell