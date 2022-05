Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelecfahrer und Fußgänger nach Zusammenstoß leicht verletzt

Hamm - Mitte (ots)

Zwei Verkehrsteilnehmer wurden am Mittwoch, 18. Mai, gegen 15 Uhr, auf dem Fuß- und Radweg der Ostenallee, leicht verletzt. Der 37-jährige Pedelec Fahrer aus Hamm befuhr den Radweg der Ostenallee in Richtung Osten, die 31-jährige Fußgängerin aus Ahlen, befand sich in Höhe der Unfallstelle auf dem Geh- und Radweg der Ostenallee um diese dort zu überqueren. Hier kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Ein Rettungswagen brachte die Fußgängerin aus Ahlen in ein Krankenhaus, in dem sie ambulant behandelt wurde. Der Pedelecfahrer begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Das Pedelec wurde bei dem Unfall beschädigt.(ja)

