POL-PPKO: Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle... Die Polizei Koblenz sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am Freitag, 17.06.2022 zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr ereignete sich in der Hohenzollernstraße in Koblenz ein Verkehrsunfall bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde auf dem Kundenparkplatz des EDEKA-Marktes in der Hohenzollernstraße 132 ein geparkter roter Mini vermutlich beim Vorbeifahren erheblich beschädigt. Die Ermittlungen der Polizei Koblenz nach dem geflüchteten Unfallverursacher sind aufgenommen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen werden unter der 0261-1030 entgegengenommen.

