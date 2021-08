Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 17-Jähriger mit Drogen erwischt

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Samstagabend erwischten Polizeibeamte im Stadtteil Jungbusch einen 17-Jährigen mit rund 15 Gramm Marihuana. Der Jugendliche hielt sich gegen 23.30 Uhr zusammen mit zwei weiteren Personen an der Teufelsbrücke in der Straße "Verbindungskanal linkes Ufer" auf. Eine Polizeistreife wurde auf die Personengruppe aufgrund deutlichen Marihuanageruchs aufmerksam und kontrollierte das Trio. Dabei wurde bereits ein Joint aufgefunden. Bei der eingehenden Durchsuchung des 17-Jährigen entdeckten die Ordnungshüter in dessen Unterhose versteckt mehrere Tütchen mit verkaufsfertig verpacktem Marihuana. In seiner Bauchtasche hatte der Jugendliche zudem mutmaßliches Dealgeld in szenetypischer Stückelung bei sich. Bei der Durchsuchung seines Zimmers in der elterlichen Wohnung wurde eine weitere Kleinmenge Marihuana sowie ein sogenannter Crusher mit Rauschgiftanhaftungen aufgefunden und sichergestellt. Das Rauschgift, der Crusher und das Bargeld wurden beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Drogenbesitzes und des Verdachts des Drogenhandels ermittelt.

