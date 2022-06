POL-PPKO: Verkehrsunfall mit Folgen...

Koblenz (ots) - Am Freitag, 17.06.2022 zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr ereignete sich in der Hohenzollernstraße in Koblenz ein Verkehrsunfall bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde auf dem Kundenparkplatz des EDEKA-Marktes in der Hohenzollernstraße 132 ein geparkter roter Mini ...

mehr