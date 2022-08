Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auto im Gegenverkehr mit Lkw kollidiert

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg-Züschen

Gestern gegen 12:45 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B236 zwischen Züschen und Hallenberg. Bei dem Unfall wurde ein 49-jähriger Mann aus Winterberg schwer verletzt. Er fuhr zur Unfallzeit auf der B236 in Richtung Hallenberg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Lkw eines 56-jährigen Mannes aus Bestwig zusammen, der in Richtung Winterberg fuhr. Der Winterberger wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Lkw Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die B236 war mehrere Stunden für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell